В Кисловодске в ДТП пострадал несовершеннолетний

На ул. Кисловодской в Кисловодске 60-летний водитель «Нивы» сбил 10-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Произошло это днем 20 июля, когда водитель «Нивы», двигаясь по ул. Кисловодская со стороны ул. Седлогорская, не уступил дорогу несовершеннолетнему пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате инцидента 10-летний подросток с травмами госпитализирован в больницу Кисловодска.

Водитель с 22-летним стажем за последние два года привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения один раз.

По факту ДТП проводится проверка. Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Наталья Белоштейн