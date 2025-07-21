В Москве не ходят поезда метро от «Октябрьской» до «Беляево»

В московском метро приостановлено движение поездов на участке Калужско-Рижской линии. Составы не ходят от «Октябрьской» до «Беляево», на обратном направлении увеличены интервалы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Утром Дептранс предупреждал о возможных задержках наземного транспорта из-за непогоды.

В Москве и Подмосковье до 21:00 мск 21 июля действует желтый уровень погодной опасности. Ожидается дождь, местами ливень, гроза, град, усиление ветра при грозе с порывами до 15 м/с. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в городе сегодня может выпасть почти 40% от месячной нормы осадков.