Две пассажирки маршрутки госпитализированы после ДТП в Ставрополе
В Ставрополе в результате столкновения трех автомобилей на пересечении проспекта Кулакова и улицы Октябрьской госпитализированы две пассажирки маршрутки. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.
Фото: Госавтоинспекция Ставрополья
Авария произошла 20 июля около девяти утра. 44-летняя водитель ВАЗ-21204 потеряла контроль над машиной и врезалась в маршрутную ГАЗель. От удара микроавтобус столкнулся с ВАЗ-2107.
В больницу с ушибами доставлены две пассажирки маршрутки — 66-летняя и 55-летняя местные жительницы.
По данным ведомства, за последние два года водителя ВАЗа трижды привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.