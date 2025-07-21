Две пассажирки маршрутки госпитализированы после ДТП в Ставрополе

В Ставрополе в результате столкновения трех автомобилей на пересечении проспекта Кулакова и улицы Октябрьской госпитализированы две пассажирки маршрутки. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставрополья Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

Авария произошла 20 июля около девяти утра. 44-летняя водитель ВАЗ-21204 потеряла контроль над машиной и врезалась в маршрутную ГАЗель. От удара микроавтобус столкнулся с ВАЗ-2107.

В больницу с ушибами доставлены две пассажирки маршрутки — 66-летняя и 55-летняя местные жительницы.

По данным ведомства, за последние два года водителя ВАЗа трижды привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Тат Гаспарян