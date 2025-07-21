В Татарстане за сутки 20 июля зарегистрировано 16 пожаров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане 20 июля произошло 16 пожаров

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане 20 июля произошло 16 пожаров

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Девять пожаров произошло в жилом секторе. За сутки пожарные также совершили 17 ложных выездов. Спасатели 10 раз выезжали для взаимодействия с другими службами и шесть раз для ликвидации последствий ДТП.

Сообщается, что на водных объектах происшествий не произошло.

Сегодня, 21 июля, в Татарстане ожидается дневная температура до +29, осадков не прогнозируется.

Ранее в республике с 16 по 21 июля объявляли штормовое предупреждение из-за высокой опасности пожаров в лесах.

Диана Соловьёва