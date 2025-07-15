С 16 по 21 июля на территории Татарстана объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности в лесах. Информация об этом появилась в официальном приложении МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за опасности пожаров в лесах

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за опасности пожаров в лесах

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В республике ожидается четвертый класс пожарной опасности. Он обозначает высокий уровень опасности, при котором возгорание может появиться от небольших источников огня.

На время штормового предупреждения татарстанцам советуют ограничить посещение лесов. Также запрещается разводить костры, использовать открытый огонь, выжигать сухую траву.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 16–17 июля ночные температуры составят около +8...+13, днем будет не выше +21...+27°.

Диана Соловьёва