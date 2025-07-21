Удмуртия заняла 7-е место в рейтинге регионов РФ по развитию ипотеки пишет «РИА-Новости». Аналитики оценивали количество выданных ипотечных кредитов за последний год на 1 тыс. жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В среднем на 1 тыс. жителей республики оформляется 21,3 ипотечных кредита, что на 53% меньше, чем годом ранее. Его средний размер составил 3,68 млн руб. Доля просроченной задолженности по ипотеке на 1 июня — 0,44%.

Лидером по количеству ипотечных кредитов на 1 тыс. жителей является Тыва, где этот показатель достигает 51,5 кредита, несмотря на снижение числа оформленных жилищных кредитов на 77,1%.

Напомним, средний размер ипотечного кредита в Удмуртии составил в мае 3,7 млн руб., что на 4,2% больше, чем в том же месяце прошлого года. Средний размер ипотечного займа снизился в РФ за год на 0,7%.