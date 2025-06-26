Средний размер ипотечного кредита в Удмуртии вырос на 4,2% в мае

Средний размер ипотечного кредита в Удмуртии составил 3,7 млн руб. в мае 2025 года, что на 4,2% больше, чем в том же месяце 2024-го, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Средний размер ипотечного займа снизился в РФ за год на 0,7%.

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«С начала 2025 года средний чек ипотеки (в РФ.— “Ъ-Удмуртия”) находится на уровне 4,1–4,5 млн руб. Такая умеренная динамика наблюдается на фоне стабилизации выдачи ипотеки в 2025 году, которая по-прежнему находится на довольно низком уровне по сравнению с первой половиной 2024 года. Во многом это обусловлено снижением спроса на ипотечные кредиты со стороны потенциальных заемщиков по причине высоких ставок, а также консервативной политикой банков»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, только четверть, или 25%, экономически активных ижевчан считают, что взять ипотеку выгоднее, чем снимать жилье. 37% горожан видят больше плюсов в аренде, 38% затруднились с ответом. Сторонники ипотечных кредитов отмечают, что лучше платить за собственное жилье, но при наличии стабильного и достаточного дохода. Оппоненты отвечают на это высокой процентной ставкой и неопределенным будущим.