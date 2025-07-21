Появилось видео с места падения с обрыва автобуса вахтовиков в Якутии

Управление СКР по Якутии опубликовало кадры с места ДТП с вахтовым автобусом. Авария произошла сегодня ночью. В результате погибли 13 человек, еще 20 пострадали.

В Нерюнгринском районе 22 июля объявлено днем траура, сообщила администрация. Будут приспущены государственные флаги. В городе Нерюнгри и поселках рекомендовано отменить все развлекательные и спортивные мероприятия.

Для членов семей погибших и пострадавших открыта горячая линия. В Нерюнгринской ЦРБ работают специалисты психологической службы МЧС России, готовые оказать помощь.

Всего в автобусе находились 33 человека. По данным СКР, 52-летний водитель при выезде с территории шахты АО «ГОК Денисовский» не справился с управлением. Автобус сорвался с 30-метрового обрыва и перевернулся. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.