Уровень цифровизации в ключевых отраслях Тюменской области достиг 92,8%

В Тюменской области подвели итоги цифровизации за 2024 год: ее уровень в ключевых отраслях региона достиг 92,8%, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Регион продемонстрировал один из лучших показателей в стране, при этом ранее предполагалось, что в 2024 году уровень цифровизации в Тюменской области достигнет только 85,9%. «Информационные технологии становятся привычным инструментом в повседневной жизни. Они делают услуги доступнее, улучшают качество среды и помогают сосредоточиться на главном — здоровье, развитии и заботе о близких»,— сказал глава региона.

Как сообщил Александр Моор, все социально значимые услуги теперь доступны в электронном виде, и две трети обращений поступают через портал «Госуслуги». Доля пользователей цифровых сервисов выросла до 80%. Кроме того, все государственные медицинские организации перешли на работу с электронными медицинскими картами, а на прием к врачам жители очень часто записываются дистанционно. Более 830 тыс. человек пользуются сервисом «Мое здоровье» на Госуслугах, что в два раза больше, чем два года назад. В сфере образования все государственные и муниципальные образовательные организации обеспечены доступом к интернету по технологии Wi-Fi.

Напомним, в мае цифровые проекты Тюменской области получили высокие оценки на национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город», заняв призовые места в нескольких номинациях. На премии оценили проекты «Книга памяти», «Умная дорога» и «Портал конкурса на получение субсидий Тюменской области».

Ирина Пичурина