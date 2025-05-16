Проекты Тюменской области заняли призовые места в премии «Умный город»

Цифровые проекты Тюменской области получили высокие оценки на национальной премии «Умный город», заняв призовые места в нескольких номинациях, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram

«Поздравляю номинантов и лауреатов. Этот успех показывает, что наш регион является одним из флагманов в развитии цифровых сервисов, которые помогают делать жизнь безопаснее и комфортнее!»,— сказал глава региона.

Тюменская область заняла первые места в номинации «СВОИ» с проектом информационной системы «Книга памяти» и в категории «Умная дорога» с проектом мобильного программного комплекса для мониторинга состояния улично-дорожной сети.

Проекты по мониторингу энергоснабжения и развитию виртуального консультанта также были отмечены, заняв второе и третье места в своих номинациях. Регион также стал финалистом в номинации «Активный город» с проектом «Портал конкурса на получение субсидий Тюменской области».

Церемония награждения третьей национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город» прошла 14 мая в Москве. Ее организаторами выступил центр компетенций «Умный город» при поддержке российских министерств. Задачами премии являются выявление и продвижение лучших практик в области цифровизации городов, определение прорывных целей через прямой диалог бизнеса с основными госрегуляторами и заказчиками, изучение эффективных отраслевых практик в связке с цифровыми федеральными и региональными инициативами путем обмена опытом между регионами, популяризация нацпроектов.

Ирина Пичурина