Два сибирских предприятия попали под новый пакет санкций ЕС

В очередной пакет санкций ЕС против России вошли два предприятия из Сибирского федерального округа. Как указывается в официальном журнале Евросоюза, под ограничения попали АО «Научно-исследовательский институт измерительных приборов — Новосибирский завод имени Коминтерна» и томское АО «НИИ полупроводниковых приборов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Всего в 18-й пакет санкций ЕС в отношении России включены 14 физических и 41 юридическое лицо. Таким образом, общее число лиц в санкционном списке ЕС превысило 2,5 тыс.

Как писал «Ъ-Сибирь», в феврале 2025 года правительство Великобритании расширило антироссийские санкции, включив в них авиакомпанию S7 и ее владельца Владислава Филева, основного собственника «Иркутской нефтяной компании» Николая Буйнова и УК «Сибантрацит».

Александра Стрелкова