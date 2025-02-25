S7 и «Сибантрацит» попали под санкции Великобритании

Правительство Великобритании расширило антироссийские санкции, включив в новый пакет авиакомпанию S7 и ее владельца Владислава Филева, основного собственника «Иркутской нефтяной компании» Николая Буйнова и УК «Сибантрацит». Последняя объединяет АО «Разрез Колыванский» (Новосибирская область) и ООО «Разрез Верхнетешский» (Кузбасс).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Филев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Владислав Филев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Всего санкционный список включает 107 позиций, в том числе 60 физических лиц. Ограничения власти Великобритании ввели накануне вместе с Евросоюзом.

Европейский пакет ограничительных мер стал 16-м по счету. В ЕС подчеркнули, что он является «широкомасштабным» и затрагивает «жизненно важные сектора российской экономики». Как отметили в юристы в разговоре с «Ъ», главная цель новых ограничений — сократить поступления в адрес российских компаний и российского бюджета.

Александра Стрелкова