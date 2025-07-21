Суд остановил продажу обрушившегося здания в центре Ярославля

Суд запретил продажу части здания на улице Андропова, 21 в Ярославле по иску прежнего владельца. Об этом сообщает Yarnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

На аукционе должны были продать изъятые у предпринимателя помещения после незаконной реконструкции и часть земельного участка. Начальная цена лота составляла 42,7 млн руб., а новый владелец должен был вложить 62 млн руб. в восстановление здания. Последний день подачи заявок был 18 июля 2025 года, но торги приостановили.

Арбитражный суд Ярославской области запретил продажу здания до решения по иску предпринимателя Максима Каткова. Он требует отменить приказ министерства имущественных отношений Ярославской области о продаже, считая начальную цену и стоимость восстановления некорректными. Аукцион не состоится до окончания судебного разбирательства. Ближайшее заседание назначено на конец августа.

В 2022 году в доме №21 на улице Андропова произошло обрушение в результате самовольных работ по углублению подвала. Один рабочий погиб, четверо получили травмы. Максим Катков был приговорен к 2,5 года принудительных работ, а помещения изъяли по решению суда и выставили на торги.

Антон Голицын