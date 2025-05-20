Помещения обрушившегося в центре Ярославля здания выставили на торги

В Ярославле на продажу выставили нежилые помещения в объекте культурного наследия «Новообщественный ряд толкучего рынка», расположенного на Андропова, 21. Речь идет о тех помещениях, которые были изъяты судом у предыдущего собственника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИС. Торги Фото: ГИС. Торги

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2022 году в результате производства самовольных работ по углублению подвала в здании произошло обрушение стены, перекрытия подвала и конструкции лестницы. Погиб рабочий. Владелец здания Максим Катков получил 2 года и 6 месяцев принудительных работ. Впоследствии помещения у него были изъяты.

«Провести публичные торги по продаже изъятых у Каткова Максима Дмитриевича по решению суда нежилых помещений, являющихся частью объекта культурного наследия и 456/547 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок»,— говорится в приказе министерства имущественных отношений Ярославской области.

Начальная цена лота определена в 42,7 млн руб. В документации к торгам сообщается, что стоимость восстановительных работ превышает 50 млн руб. После обрушения в здании провели первоочередные противоаварийные работы, но требуется проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. На момент осмотра объект находится в законсервированном виде, не используется, доступ в него закрыт.

Заявки на торги будут принимать до 18 июля.

Алла Чижова