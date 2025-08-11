Сегодня исполняется 60 лет директору Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрию Шугаеву

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Шугаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Шугаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов:

— Уважаемый Дмитрий Евгеньевич! Поздравляю Вас с 60-летним юбилеем! Талантливый и целеустремленный человек, Вы зарекомендовали себя многолетней плодотворной работой на благо Отечества. Сегодня Вы способствуете решению важнейших государственных задач, направленных на укрепление международных связей, развитие военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, продвижение российской военной продукции на зарубежные рынки. Убежден, что впереди у Вас еще много новых уверенных побед и достижений. Крепкого Вам здоровья и всего самого наилучшего!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»