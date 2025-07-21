Фабрика «С-теп» выставила на торги права требования к «О2» за 19 млн рублей

Арбитражный управляющий признанной банкротом обувной фабрики «С-теп» (входит в OR Group) выставил на торги права требования к новосибирской ООО «О2» (входит в OR Group). Начальная стоимость – 19,4 млн руб., торги пройдут на повышение. Итоги подведут 28 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно данным Rusprofile, основной деятельностью «О2» является розничная торговля обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах. Руководит предприятием Антон Титов.

Фабрика «С-теп» приостановила производство в июле 2022 года. В апреле 2024 года арбитражный суд признал компанию банкротом. Задолженность предприятия превышает 8,8 млрд руб. Основной кредитор предприятия - банк ВТБ с 5,1 млрд руб.

Лолита Белова