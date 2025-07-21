Минсельхоз Удмуртии назвал фейком уничтожение кур из-за снижения рентабельности

Региональный минсельхоз назвал фейком информацию о массовом уничтожении кур в нескольких регионах страны, включая Удмуртию и Краснодарский край, из-за снижения рентабельности производства. «Никакой связи между ценами на яйцо и мясо птицы и инцидентом с гибелью кур, который произошел в селе Якшуре, нет»,— говорится в сообщении ведомства со ссылкой на данные Главного управления ветеринарии Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУВ Удмуртии Фото: ГУВ Удмуртии

9 июля предприниматель выгрузил в деревне Якшуре, по словам местных жителей, около 3 тыс. кур, которые в дальнейшем разбрелись по поселению. Часть из них погибли. Материалы по факту бесконтрольного выгула животных направлены в Россельхознадзор и местным властям. 12 и 13 июля погибшие особи были утилизированы, территория обработана.

После этого собеседники «Известий» связали сокращение поголовья кур со снижением рентабельности производств. По их данным, в Краснодарском крае из-за отсутствия корма на грани гибели оказалось около 150 тыс. кур «Новомышастовской птицефабрики». Причиной этого называются долги предприятия и арест активов по иску комбикормового завода.

«Что касается стоимости яиц и мяса курицы, резкого снижения цены нет, а значит не наблюдается и резкого снижения рентабельности производства. Все колебания цен связаны с сезонностью. К примеру, по данным на 16 июля, стоимость куриного яйца первой категории снизилась на 2,1% относительно предыдущей недели»,— говорится в сообщении минсельхоза. Стоимость яиц не указана.

Как подсчитал «Ъ-Удмуртия» по данным «ЕвроКредит.ру», с января по май цена одной упаковки яиц в России снизилась на 10,3% — с 117,4 до 105,3 руб. К июлю стоимость «десятка» поднялась до 115,2 руб. Редакция направила запрос в региональный минсельхоз о динамике цен на яйца и корма для кур в республике.