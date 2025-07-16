Госветслужба Удмуртии утилизировала павшую птицу в деревне Якшур

Территорию в деревне Якшур в радиусе 1 км вокруг фермы, на которую в конце июня выгрузили более 1 тыс. кур, очистили от павшей птицы, сообщили в Главном управлении ветеринарии Удмуртии. Особи были утилизированы 11 и 12 июля силами ведомства, местной администрации и жителей деревни.

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Часть кур во время инцидента подобрали с улицы местные хозяйства. В ведомстве напомнили, купля и продажа, сдача на убой, а также реализация животноводческой продукции возможно только только по согласованию с государственной ветслужбой.

Напомним, уборку павшей птицы в деревне Якшур начали 11 июля, когда на территории одного из хозяйств обнаружили свыше 1 тыс. несушек «на выгуле» с нарушениями ветеринарных правил. О выгрузке кур рассказали в реготделении «Альянсе защитников животных» 9 июля. Неизвестный оставил огромное количество кур — как писали селяне в соцсетях, около 3 тыс. птиц — на территории местного хозяйства. Куры разбрелись по деревне. Жители пожаловались на массовый мор птицы.

В тот же день муниципалитет установил собственника земельного участка, который обязался до 11 июля вывезти птицу на фермерское хозяйство в Татарстане и утилизировать умерших особей. Однако он этого не сделал. Материалы по факту выгульного содержания животных направили в Россельхознадзор и местным властям.

За нарушение правил содержания кур собственник может быть привлечен к административному наказанию с приостановлением деятельности на срок до 90 суток.