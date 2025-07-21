На Камчатке после серии землетрясений пошли трещины в зданиях медучреждений

В зданиях Камчатской краевой больницы и одной из детских поликлиник Петропавловска-Камчатского в результате продолжающихся почти сутки землетрясений появились трещины и осыпалась штукатурка, передает корреспондент «Ъ». Завотделениями оценивают последствия.

По информации пресс-службы краевого правительства, в результате мощного землетрясения 20 июля в потолочных перекрытиях здания детской городской поликлиники № 1 образовались трещины. Обследуются и другие соцучреждения столицы региона. Сегодня губернатор Владимир Солодов поручил специалистам дать оценку по итогам осмотра всех соцобъектов до 23 июля и выполнить ремонтные работы.

В воскресенье вечером на юго-востоке Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,6. От подземных толчков качались сооружения и машины, падали плохо закрепленные предметы, в торговых центрах с полок вываливались товары. Люди выбежали на улицы не только из многоэтажных зданий, но и из дачных домов. После первого толчка с небольшими интервалами произошло еще несколько весьма ощутимых землетрясений, эпицентр которых также находился в акватории Тихого океана в 115-167 км от Петропавловска-Камчатского.

Афтершоки магнитудой от 4,0 до 5,0 продолжаются до сих пор. С вечера 20 июля зарегистрировано около сотни сейсмособытий. По прогнозам ученых, ощутимо будет трясти еще некоторое время.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский