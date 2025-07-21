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Возбуждено уголовное дело об ущербе почве на 45 млн рублей в Красноярском крае

В Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело о загрязнении почвы в Таймырском районе (ст. 246 УК РФ). Сумма ущерба оценивается в 45 млн руб., сообщает прокуратура региона.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным ведомства, с 2023-го по 2024 год ООО «Нова» занималось строительством нефтепровода на земельном участке сельскохозяйственного назначения. В ходе проверки было установлено, что работники компании сняли плодородный слой почвы, после чего захоронили отходы ТКО.

Лабораторные исследования показали превышение концентрации меди, никеля, цинка и нитрат-ионов. Площадь загрязнения превысила 2,6 тыс. кв. м.

Александра Стрелкова

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