В ДТП с грузовиком на трассе Курган — Тюмень погиб водитель автомобиля

В Тюменской области 20 июля на 188 км автодороги «Иртыш» между Курганом и Тюменью произошло ДТП с участием грузовика FAW и двух легковых автомобилей Ford, сообщили в региональной Госавтоинспекции. В результате аварии погиб автомобилист.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Тюменской области Фото: ГИБДД Тюменской области

По предварительным данным, водитель одного из Ford выехал на встречную полосу, столкнулся с грузовиком, после чего его автомобиль отбросило на другой Ford. В результате аварии погиб 23-летний водитель легкового авто из Тюмени. Водитель и пассажирка второго автомобиля, обоим по 25 лет, получили ранения.

Движение на месте аварии частично ограничено и осуществляется в реверсивном режиме по одной полосе в каждом направлении. Сотрудники Госавтоинспекции поочередно пропускают колонны транспорта.

Ранее на 253 км дороги Тюмень — Ханты-Мансийск в результате ДТП с участием большегруза погиб автомобилист, пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний. По предварительной информации, столкновение Mazda и Scania произошло из-за того, что у грузового авто отказали тормоза.

Ирина Пичурина