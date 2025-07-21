В Новосибирске директора «Техвэб» осудят за невыплату зарплаты на 320 млн руб.

Центральный райсуд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении директора компании, обвиняемого в невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) и уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР региона. По данным источников «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, речь идет об организации ООО «Техвэб».

По версии следствия, фигурант дела с ноября 2019-го по сентябрь 2024 года не выплачивал зарплату более 1 тыс. работников компании. Сумма задолженности перед сотрудниками превысила 320 млн руб. «Имеющиеся в распоряжении предприятия средства руководитель использовал на иные цели»,— уточнили в областной прокуратуре.

Кроме того, следствие считает, что директор «Техвэб» внес в налоговые декларации за четвертый квартал 2022-го и первый квартал 2023 года ложные данные, чтобы уклониться от уплаты НДС более чем на 21 млн руб. Также, по данным правоохранителей, директор компании организовал оплату обязательных платежей через контрагентов. Таким образом, он скрыл от налоговой инспекции средства компании в размере более 9 млн руб.

По данным ЕГРЮЛ, учредителем ООО «Техвэб» является Александр Будников. Организация была зарегистрирована в Новосибирске в январе 2018 года. Основной вид деятельности — грузоперевозки автомобильным транспортом. Также компания занимается добычей угля, декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев. В сентябре 2024 год «Техвэб» было признано банкротом, тогда же суд открыл конкурсное производство в отношении компании.

Александра Стрелкова