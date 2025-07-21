Мишустин начал рабочую поездку на Дальний Восток

Премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в Благовещенск, где осмотрел строящийся терминал аэропорта. Ему также доложили о реконструкции трассы Благовещенск—Бибиково.

«Безусловно, она нужна для людей и бизнеса, поскольку интенсивность движения ежегодно возрастает. И чем быстрее она будет введена в действие, тем больший эффект получит экономика региона. Средства на ее реконструкцию предусмотрены»,— сказал Михаил Мишустин (цитата по «РИА Новости»).

Пресс-служба правительства ранее сообщала, что в Благовещенске Михаил Мишустин также должен посетить автомобильный пункт пропуска через границу с Китаем и встретиться с губернатором Амурской области Василием Орловым. 22 июля премьер отправится в Читу, где проведет совещание по вопросу развития экспорта зерна и встретится с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым.