На Сахалине горел самый длинный в РФ угольный конвейер

Пожар на магистральном угольном конвейере в Углегорском округе Сахалинской области полностью ликвидирован, сообщило ГУ МЧС России по региону. Сообщение о возгорании близ села Никольского поступило в 08:10 местного времени (00:10 мск), на локализацию ушло около часа, а к 10:40 (02:40 мск) огонь был потушен. Пострадавших нет.

Принадлежащий Восточной горнорудной компании (ВГК) магистральный конвейер на Сахалине соединяет Солнцевский угольный разрез с терминалом морпорта Шахтерск. Является самым большим в стране — протяженность составляет 23 км. Лента еще не введена в эксплуатацию, запуск планировался на второе полугодие.

Как сообщается, огнем было охвачено 200 м ленты. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности — 1-БИС. В тушении было задействовано 12 человек и пять единиц техники. Серьезных последствий для инфраструктуры и производственного процесса удалось избежать. Причиной возгорания названа техническая неисправность оборудования.

Эрнест Филипповский, Хабаровск