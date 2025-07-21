Фрагменты речевого самописца найдены на месте крушения Ми-8 близ Охотска

На месте крушения вертолета Ми-8Т в Хабаровском крае обнаружено полетное навигационное оборудование, сообщило Восточного управление на транспорте СКР.

В рамках расследования уголовного дела о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 263 УК), следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. «Изъяты регистратор параметров полета, фрагменты речевого самописца, аварийного радиомаяка, блок системы диагностирования и контроля, предназначенный для анализа работы летательного аппарата и двигателя, а также для выявления неисправностей авиационной техники», — говорится в сообщении.

Ми-8 вышел на маршрут Чумикан—Охотск—Магадан 14 июля. На борту были три члена экипажа и два технических специалиста ООО АПК «Взлет», которое и владело воздушным судном. Все погибли. Сигнал бедствия судно не подавало. Обгоревшие обломки воздушного судна были обнаружены 16 июля в районе мыса Гадикан, в 122 км от Охотска.

Эрнест Филипповский, Хабаровск