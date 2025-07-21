Вода начинает уходить из подтопленных районов Якутии

В Якутии начала работать комиссия по подсчету ущерба, которая оценит последствия паводка в Оймяконском, Абыйском районах и Момском районах. Зафиксировано снижение уровня воды, в Момском районе подтопления ликвидированы полностью. По информации оперативного штаба региона, в настоящее время в двух улусах остаются подтопленными 33 дворовые территории, в том числе 21 жилой дом.

«По всем населенным пунктам подтопленных районов уровень воды идет на спад, освобождаются территории», — сказал министра по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Дмитрий Лепчиков (цитата по сайту правительства Якутии).

21 июля в Оймяконский и Абыйский районы под руководством председателя правительства республики Кирилла Бычкова вылетает рабочая группа представителей министерств и других профильных исполнительных органов власти. Этим же рейсом будут доставлены более 3 т грузов из республиканского матрезерва и Общественной палаты Якутии.

Николай Борисов, Якутск