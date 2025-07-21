Собянин сообщил об отражении атак еще двух БПЛА вблизи Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили еще два беспилотника, летевших на столицу. Всего в течение дня он сообщал об уничтожении 31 БПЛА в Подмосковье.

По данным Минобороны, с 23:30 19 июля до 23:20 20 июля силы ПВО уничтожили над Московской областью 42 беспилотника. Из них 29 летели на Москву.

В течение дня по несколько раз приостанавливали прием и отправку самолетов все московские аэропорты. Ограничения продолжают действовать во Внуково.