Силы ПВО за три часа сбили 43 беспилотника

Минобороны России заявило, что с 20:00 до 23:20 мск силы ПВО уничтожили 43 беспилотника. Из них семь сбиты над Подмосковьем, из которых три летели на Москву.

Как уточнило ведомство, еще 17 БПЛА уничтожены над Брянской областью, 14 — над Орловской, четыре — над Калужской, один — над Белгородской.

Всего в Московской области за сутки, по данным Минобороны, сбиты 42 беспилотника. Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский несколько раз приостанавливали работу.