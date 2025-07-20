Израильские военные открыли «предупредительный огонь» в Газе, погибли 67 человек

По меньшей мере 67 палестинцев погибли в результате израильских обстрелов в Газе, утверждают в министерстве здравоохранения сектора. Пострадали больше 200 человек. В ведомстве заявляют, что ЦАХАЛ обстрелял людей, которые пытались получить гуманитарную помощь.

ЦАХАЛ подтвердил, что военные открыли «предупредительный огонь» по толпе людей на севере Газы, сообщает Reuters. Выстрелы были произведены из танков. Это было необходимо, чтобы устранить, по их словам, «непосредственную угрозу».

Армия обороны Израиля расследует происшествие. Военнослужащие сочли завышенным число погибших. Там уверяют, что грузовики с гуманитарной помощью не подвергаются преднамеренным атакам со стороны ЦАХАЛ.

В ООН также подтвердили, что мирные люди попали под обстрел в Газе. «Всемирная продовольственная программа ООН вновь заявляет, что любое насилие в отношении гражданских лиц, ищущих гуманитарную помощь, совершенно неприемлемо», — говорится в заявлении организации.