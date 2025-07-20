В китайской провинции 247 детей отравились красителями со свинцом

В китайской провинции Ганьсу произошло массовое отравление свинцом. Аномальный уровень тяжелых металлов в крови обнаружили у 247 детей. Каждый из пострадавших — воспитанник детского сада «Хэши Пэйсинь». Пострадали и взрослые: 28 воспитателей дошкольного учреждения. 235 человек были госпитализированы.

Расследование установило, что в детском саду повара с апреля 2024 года систематически добавляли дешевые красители в муку при приготовлении еды. Им поручила это сделать директриса детского сада с разрешения инвестора учреждения. Так она хотела прорекламировать детский сад: она фотографировала еду и публиковала красочные снимки в соцсетях. В красителях, на упаковках которых было четко обозначено, что они несъедобны, содержалось чрезвычайно опасное количество свинца, утверждают в администрации Ганьсу.

Власти арестовали шестерых человек, включая директора, главного повара и инвестора детсада. В отношении еще 17 человек ведется расследование. Власти провинции попросили прощения у детей и их родителей. «Независимо от того, какие организации или должностные лица вовлечены, расследование будет доведено до конца, а виновные понесут строгую ответственность без каких-либо послаблений»,— указано в заявлении администрации.