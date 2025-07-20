В Сирии друзы и бедуины готовятся обменяться пленными

В Эс-Сувейде, провинции на юге Сирии, воюющие стороны сложили оружие. Они прекратили столкновения и готовятся к обмену пленными, сообщил спецпредставитель США на Ближнем Востоке Том Барак.

«Эскалацию боевых действий можно сдержать только при условии соглашения о прекращении насилия, защите невинных людей, обеспечении гуманитарного доступа и устранении опасности»,— написал господин Барак в соцсети X.

Информацию о грядущем обмене подтвердило руководство друзской общины, передает ТАСС. Освобождение пленных, по заявлению друзских шейхов, должно было начаться 18:00 по местному времени (совпадает с московским).

В середине июля в Эс-Сувейде начались столкновения между бедуинскими ополченцами и друзскими вооруженными отрядами. 15 мая переходное правительство ввело войска в регион. За друзов вступился ЦАХАЛ: ВВС Израиля нанесли авиаудары по зданию Генштаба ВС Сирии в Дамаске и обстреляли военную бронетехнику. Вчера Израиль и Сирия договорились о прекращении огня.

Подробнее — в материале «Ъ» «Друз познается в беде».