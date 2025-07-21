Ввод новых энергоблоков Нерюнгринской ГРЭС могут перенести на 2026 год

Правительство согласилось сдвинуть сроки ввода новых энергоблоков Нерюнгринской ГРЭС («РусГидро») на несколько месяцев в 2026 году. Это следует из материалов к заседанию правительственной комиссии по развитию электроэнергетики 22 июля (есть у «Ъ»).

Согласно материалам к заседанию правительственной комиссии, ввод четвертого энергоблока могут перенести с 1 января на 1 декабря 2026 года, пятого — на 1 июля 2026-го. «РусГидро» же предлагает сдвинуть сроки на апрель 2028-го и октябрь 2029-го, ссылаясь на задержку турбин. В «Силовых машинах» ранее заявляли, что оборудование будет готово в I квартале 2026 года.

«Системный оператор» выступил против предложения компании, предупредив о рисках дефицита электроэнергии в ОЭС Востока. Параллельно «РусГидро» просит повысить базовую норму доходности для дальневосточных проектов с 12,5% до 14%, что, по оценкам аналитиков, увеличит стоимость мощности ГРЭС на 8 млрд руб. в год.

В Минэнерго подтвердили рассмотрение переноса сроков, но отвергли идею изменения доходности. В «Совете рынка» заявили, что обсуждение инициатив «РусГидро» еще не проводилось.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Киловатты тянут время».