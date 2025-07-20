21 июля в центре Казани, столицы Татарстана, из-за крестного хода, посвященного Дню явления Казанской иконы Божией Матери, временно изменят маршруты автобусы № 22, 28, 28а и 89. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани 21 июля из-за крестного хода изменится маршрут четырех автобусов

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Казани 21 июля из-за крестного хода изменится маршрут четырех автобусов

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Автобусы № 22 и 89 будут следовать по маршруту Кремлевская дамба — площадь Тысячелетия — Левобулачная — Астрономическая — К. Маркса — Ершова. В обратном направлении они поедут через К. Маркса, Пушкина, Правобулачную и площадь Тысячелетия.

Автобус № 28 начнет движение от К. Маркса и будет следовать через Пушкина, Правобулачную, площадь Тысячелетия и Кремлевскую дамбу. Автобус № 28а будет курсировать по маршруту Кремлевская дамба — площадь Тысячелетия — Левобулачная — Астрономическая — К. Маркса — Ершова.

Также с 7:00 21 июля будет введено ограничение движения для автомобилей в центре города.

Влас Северин