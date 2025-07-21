Huawei догнала Apple по выручке от продажи смарт-часов на российском рынке

В первом полугодии 2025 года Huawei сравнялась с Apple по выручке от продаж смарт-часов и фитнес-браслетов в России, рассказали «Ъ» в «М.Видео-Эльдорадо». Доля каждой компании составила 25% в денежном выражении, а в штуках Huawei заняла второе место после устройств без бренда (37%).

В МТС привели аналогичные цифры, однако добавили, что в натуральном выражении год к году сам рынок сократился на 9%, в денежном — на 4%, а средняя цена устройств увеличилась на 6%, до 7,1 тыс. руб.

Всего за шесть месяцев в России продали 3,4 млн устройств на 23,5 млрд руб. Huawei увеличила долю на 5 п. п. (до 18% в штуках), обогнав Xiaomi (20%).

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Растет как по часам».