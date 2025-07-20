Самострою определили правила

Верховный с разрешил не сносить самовольные постройки, если они не создают угрозы и не мешают другим гражданам. Жительница Краснодарская края получила разрешение на возведение двухэтажного дома, но по факту построила трехэтажную гостиницу. Местные власти подали на нее в суд, потребовав привести здание в соответствие с изначально выданной документацией. Разбирательство дошло до Верховного суда, и он встал на сторону собственницы. Согласно определению коллегии по гражданским делам, при рассмотрении таких споров приоритет отдается вопросам безопасности, а не формальному соответствию документам. В итоге дело вернулось в нижестоящие инстанции, которые обязали учесть позицию ВС. Кроме того, владелице одобрили смену категории земельного участка с индивидуального жилищного строительства на туристическое обслуживание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Прежде всего, решение Верховного суда будет иметь значение для собственников загородной недвижимости, считает партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Александр Кадетов: «Практика в последние несколько лет складывается именно таким образом, и, скорее, это такое логичное завершение последовательной позиции судов. Я бы отметил, что это будет иметь значимое обстоятельство для судов, в первую очередь, общей юрисдикции. Все-таки на уровне арбитража такая позиция относительно того, что снос самовольной постройки является крайней мерой ответственности, превалирует уже на несколько лет.

Это в первую очередь коснется граждан, владельцев недвижимости, у которых появятся дополнительные инструменты для защиты своих прав.

Что касается изменения вида разрешенного использования объекта недвижимости, то это все-таки отведено на уровень местных властей. Например, в Москве это сделать крайне проблематично, в противном случае местные администрации будут завалены огромным количеством заявлений. Позиция Верховного суда, которая просто допускает такую возможность, несильно повлияет на то, чтобы развернуть именно практику применения».

В период с 2018-го по 2024-й власти Подмосковья ликвидировали около 6,5 тыс. объектов незавершенного и самовольного строительства. Также ведутся споры еще примерно по 3,5 тыс. сооружений. Решение Верховного суда лишь усугубит текущее положение дел в регионе, уверен гендиректор строительно-инженерной компании Ecolife Руслан Хабусов: «Самостроя всегда было много, а сейчас будет еще больше, потому что у людей денег на организованную строительную площадку просто не хватает. Мне кажется, что эта проблема связана немножко с другим. Органы, выдающие разрешения, учитывают все соседние участки, и застроенные, и незастроенные. И получается так, что они выдали одно разрешение, товарищ возвел то, что счел нужным, а потом пристроил себе что-то незаконно. Но властям об этом неизвестно, и они выдают на мой участок уже разрешение с учетом тех данных, которыми располагают. А по факту получается, что я построюсь, и у меня это будет с нарушениями. И тут начинается суд. Особенно это будет касаться деревянного домостроения, потому что нормы расположения зданий друг от друга очень большие.

При этом можно вызвать аккредитованного инженера, который может произвести замеры, отразить ситуацию, сделать фото- и видеофиксацию, выдать заключение со ссылкой на нормативную документацию, действующую на сегодняшний день. Это обойдется в сумму до 50 тыс. руб. Либо в суде уже судебная строительная экспертиза это делает, там деньги немножко другие, скорее всего, могут быть. Все зависит от объемов и конкретных задач».

Прежде “Ъ FM” рассказывал, как в Подмосковье хотят упорядочить застройку коттеджных поселков. Суть в том, что собственника участка обязуют получить от властей региона градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Именно на него нужно будет ориентироваться при возведении зданий. Если же выяснится, что объект не соответствует установленным параметрам, специалист Росреестра должен будет отказаться от выполнения кадастровых работ и регистрации постройки.

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Никита Путятин