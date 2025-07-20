Силы ПВО уничтожили 37 украинских БПЛА

Средства ПВО сбили 37 беспилотников ВСУ над шестью российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Дроны были уничтожены в период с 12:00 до 17:40 мск. Больше всего — 10 беспилотников — сбито над Калужской областью. Также БПЛА перехвачены над следующими регионами:

8 — над Смоленской областью;

8 — над Московской областью, в том числе 5 на подлете к Москве;

6 — над Брянской областью;

3 — над Тульской областью;

2 — над Орловской областью.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. В Смоленской области, по словам главы региона Василия Анохина, также не зафиксировано последствий атаки. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что в регионе все еще сохраняется опасность атаки БПЛА, но данных о пострадавших не поступало. Губернатор Брянской области призвал жителей не выкладывать кадры работы ПВО. Информации о последствиях ударов не приводится. Глава Орловской области атаку не комментировал.