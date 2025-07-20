Китай нарастил экспорт магнитов в США на 667%

Экспорт магнитов из Китая в США по итогам июня достиг 353 тонны, сообщает Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. В мае Китай поставил в США всего 46 тонн магнитов. Таким образом, по сравнению с предыдущим месяцем объем экспорта вырос на 667%.

На долю Китая приходится около 90% мировых поставок редкоземельных магнитов. Их экспорт в США был приостановлен в качестве ответных мер на введение импортных пошлин на китайские товары Дональдом Трампом. 11 июня стороны заключили торговую сделку: США ослабили ограничения на поставку микрочипов, а также возобновили право китайских студентов обучаться в колледжах и университетах США; Китай согласился на полгода снять ограничения на поставки редкоземельных металлов.

Июньский объем экспорта магнитов из Китая в США оказался вдвое меньше по сравнению с прошлым годом. Многие местные производители получили экспортные лицензии только в конце июня, а значит, их поставки начались только в июле. Учитывая это, аналитики ждут дальнейшего роста экспорта магнитов в США.

Кирилл Сарханянц