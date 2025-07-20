Гастрономический фестиваль «ЖаритьФест» собрал в этом году 2,5 тыс. участников

В Петербурге прошел 7-й по счету ежегодный летний гастрономический фестиваль «ЖаритьФест». В этот раз местом его проведения стало арт-пространство «АТС» на месте бывшей телефонной станции на улице Некрасова. Мероприятие посетили корреспонденты «Ъ-СПб».

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На концертной площадке арт-кластера выступила популярная группа «Record Оркестр», а также известные в городе стендап-комики, кавер-бенд и участники музыкального проекта «Хор на весь двор».

Гастрономическим же гвоздем вечера стало авторское шоу Russian BBQ Expert, в ходе которого знаменитые митшефы на глазах у публики разделали половину туши быка и в режиме онлайн приготовили стейки, которыми угостились зрители.

По словам организаторов, собрал фестиваль «ЖаритьФест» в этом году, несмотря на сильную жару, около 2,5 тыс. гостей.

Подробнее о других культурных событиях следующей недели в Петербурге — в традиционной афише «Ъ-СПб».

Андрей Цедрик