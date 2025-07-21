Муниципальная реформа дошла до суда

Совет депутатов Сухобузимского района Красноярского края обратился в суд с требованием отменить региональный закон о переходе на одноуровневую систему местного самоуправления (МСУ), который ликвидирует сельские поселения как самостоятельные муниципалитеты и объединяет районы в муниципальные округа. По мнению муниципалов, реализуя федеральную реформу, краевые власти не учли мнение жителей. В правительстве региона эти претензии пока не комментировали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Красноярского края Михаил Котюков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Губернатор Красноярского края Михаил Котюков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Иск подан в Красноярский краевой суд к Законодательному собранию региона и губернатору Михаилу Котюкову (копия есть у “Ъ”). Депутатский совет, большую часть которого составляют представители «Единой России», требует признать недействующим закон «О территориальной организации МСУ в Красноярском крае», принятый по инициативе губернатора в рамках реализации нового федерального закона о МСУ (см. “Ъ” от 16 мая). Документ ликвидирует муниципалитеты на уровне сел и поселков, а также создает на месте районов муниципальные округа, в ряде случаев объединяя соседние территории. Например, Сухобузимский район присоединяется к Большемуртинскому для формирования Большемуртинско-Сухобузимского округа с административным центром в поселке Большая Мурта. На 14 сентября уже назначены выборы его нового совета.

Депутаты ссылаются на то, что краевой закон был принят преждевременно — 15 мая, тогда как федеральный вступил в силу только 19 июня. Кроме того, власти не узнали мнение жителей объединяемых районов и не предоставили никаких документов, подтверждающих потребность их слияния, сетуют муниципалы. Наконец, «жители лишаются реальной возможности осуществлять местное самоуправление», говорится в иске.

В Сухобузимском районе (около 20 тыс. жителей) идея объединения изначально вызвала острое неприятие со стороны населения.

Еще в апреле районная администрация провела опрос во «ВКонтакте», 3664 участника которого высказались за сохранение своего муниципалитета и только 300 — против. Вскоре после одобрения реформы в первом чтении глава района Александр Алпацкий ушел в отставку. «Мы за то, чтобы оставили район районом. И у нас население за это, и райсовет проголосовал… Народ весь взбудоражен, люди боятся потерять свои рабочие места»,— заявила телеканалу ТВК спикер Сухобузимского райсовета Ольга Некрасова («Единая Россия»).

Это не первое обращение в суд с требованием отмены реформы. Ранее похожий иск подал бывший красноярский чиновник Алексей Аксютенко. Он, в частности, обратил внимание на то, что объединение муниципалитетов возможно только после проведения публичных слушаний и вынесения соответствующих решений их советами, однако эти процедуры проведены не были. Первое заседание суда по заявлению райсовета запланировано на 29 июля, по заявлению господина Аксютенко — на 19 августа. В правительстве Красноярского края судебные претензии пока не комментировали.

Отметим, что Красноярский край — не единственный регион, где пытаются оспорить муниципальную реформу. В конце июня юрист Дмитрий Тодошев обратился в Верховный суд Республики Алтай с требованием признать переход на одноуровневую модель МСУ противоречащим местной конституции.

Валерий Лавский, Новосибирск