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Муниципальная реформа дошла до суда

Красноярские депутаты оспаривают ликвидацию поселков и слияние районов

Совет депутатов Сухобузимского района Красноярского края обратился в суд с требованием отменить региональный закон о переходе на одноуровневую систему местного самоуправления (МСУ), который ликвидирует сельские поселения как самостоятельные муниципалитеты и объединяет районы в муниципальные округа. По мнению муниципалов, реализуя федеральную реформу, краевые власти не учли мнение жителей. В правительстве региона эти претензии пока не комментировали.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Иск подан в Красноярский краевой суд к Законодательному собранию региона и губернатору Михаилу Котюкову (копия есть у “Ъ”). Депутатский совет, большую часть которого составляют представители «Единой России», требует признать недействующим закон «О территориальной организации МСУ в Красноярском крае», принятый по инициативе губернатора в рамках реализации нового федерального закона о МСУ (см. “Ъ” от 16 мая). Документ ликвидирует муниципалитеты на уровне сел и поселков, а также создает на месте районов муниципальные округа, в ряде случаев объединяя соседние территории. Например, Сухобузимский район присоединяется к Большемуртинскому для формирования Большемуртинско-Сухобузимского округа с административным центром в поселке Большая Мурта. На 14 сентября уже назначены выборы его нового совета.

Депутаты ссылаются на то, что краевой закон был принят преждевременно — 15 мая, тогда как федеральный вступил в силу только 19 июня. Кроме того, власти не узнали мнение жителей объединяемых районов и не предоставили никаких документов, подтверждающих потребность их слияния, сетуют муниципалы. Наконец, «жители лишаются реальной возможности осуществлять местное самоуправление», говорится в иске.

В Сухобузимском районе (около 20 тыс. жителей) идея объединения изначально вызвала острое неприятие со стороны населения.

Еще в апреле районная администрация провела опрос во «ВКонтакте», 3664 участника которого высказались за сохранение своего муниципалитета и только 300 — против. Вскоре после одобрения реформы в первом чтении глава района Александр Алпацкий ушел в отставку. «Мы за то, чтобы оставили район районом. И у нас население за это, и райсовет проголосовал… Народ весь взбудоражен, люди боятся потерять свои рабочие места»,— заявила телеканалу ТВК спикер Сухобузимского райсовета Ольга Некрасова («Единая Россия»).

Как регионы обновляют систему местного самоуправления

Это не первое обращение в суд с требованием отмены реформы. Ранее похожий иск подал бывший красноярский чиновник Алексей Аксютенко. Он, в частности, обратил внимание на то, что объединение муниципалитетов возможно только после проведения публичных слушаний и вынесения соответствующих решений их советами, однако эти процедуры проведены не были. Первое заседание суда по заявлению райсовета запланировано на 29 июля, по заявлению господина Аксютенко — на 19 августа. В правительстве Красноярского края судебные претензии пока не комментировали.

Отметим, что Красноярский край — не единственный регион, где пытаются оспорить муниципальную реформу. В конце июня юрист Дмитрий Тодошев обратился в Верховный суд Республики Алтай с требованием признать переход на одноуровневую модель МСУ противоречащим местной конституции.

Валерий Лавский, Новосибирск

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