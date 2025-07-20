В Анапе ликвидировали пожар в реабилитационном центре

В воскресенье, 20 июля, в станице Анапской (входит в городскую черту Анапы) произошел пожар в реабилитационном центре на улице Атамана Бабыча. Возгорание случилось около полудня. По сообщению ГУ МЧС по Кубани, из здания было эвакуировано 25 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

В 15.45 пожар локализован на площади 200 квадратных метров. В 16:10 было ликвидировано открытое горение. Полная ликвидация пожара — в 16:36. По сообщению спасателей, погибших и пострадавших нет.

Василий Хитрых