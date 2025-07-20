В Анапе ликвидировали пожар в реабилитационном центре
В воскресенье, 20 июля, в станице Анапской (входит в городскую черту Анапы) произошел пожар в реабилитационном центре на улице Атамана Бабыча. Возгорание случилось около полудня. По сообщению ГУ МЧС по Кубани, из здания было эвакуировано 25 человек.
Фото: «Ъ-Кубань»
В 15.45 пожар локализован на площади 200 квадратных метров. В 16:10 было ликвидировано открытое горение. Полная ликвидация пожара — в 16:36. По сообщению спасателей, погибших и пострадавших нет.