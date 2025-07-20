Еще три человека утонули в петербургских водоемах за минувшие сутки

На фоне жаркой погоды в Петербурге продолжают фиксировать случаи утопления людей в городских водоемах. Сразу три трагедии на воде произошли в минувшую субботу, 19 июля, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Так, в вечернее время двое мужчин утонули при купании в Крюковом и Комсомольском каналах, а незадолго до полуночи водолазы достали тело еще одного утонувшего из Финского залива в Приморском районе города.

Кроме этого, в течение дня были спасены трое: на Колонистском пруду из воды достали пятилетнего мальчика — его передали родителям. На Верхнем Суздальском озере спасли женщину также с пятилетним ребенком.

Ранее «Ъ-СПб» писал еще о двоих утонувших на Среднем и Верхнем Суздальских озерах — 15-летней девушке и 19-летнем юноше. Выяснением обстоятельств обоих трагических случаев занимается Следственный комитет РФ.

Андрей Цедрик