Следствие выясняет обстоятельства утопления двух петербуржцев

После утопления 15-летней жительницы Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело. Следствие также разбирается в деталях гибели на воде 19-летнего юноши, сообщили в ГСУ СКР по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Несовершеннолетняя пошла купаться на Среднее Суздальское озеро накануне. Позже ее тело достали из воды. Следствие возбудило дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В тот же день в Верхнем Суздальском озере утонул 19-летней молодой человек. По этому факту проводится доследственная проверка.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту утопления школьниц в водоеме в поселке Левашово.

Татьяна Титаева