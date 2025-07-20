В Сочи на лето трудоустроили 3,5 тысячи подростков

В летний период на предприятиях Сочи трудоустроено 3,5 тыс. подростков от 14 до 18 лет. Это, как сообщает пресс-служба мэрии курорта, на 900 человек больше, чем в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По словам главы города Андрея Прошунина, в рамках программы занятости подростков задействовано более 130 предприятий и организаций, в том числе — муниципальные организации и предприятия санкура. В целом различными видами летней занятости в этом году в Сочи охвачены почти 82 тыс. детей.

«Подростки работают курьерами, ассистентами делопроизводителей, помощниками вожатых, официантов, озеленителей, лаборантов, сборщиками ягод и фруктов, а также помогают поддерживать санитарный порядок на городских предприятиях»,— говорят в горадминистрации.

По словам Андрея Прошунина, трудовая занятость несовершеннолетних — это не только способ заработать карманные деньги, но и первоочередной элемент профилактики правонарушений, безнадзорности и вредных привычек среди молодежи. «Особое внимание уделяем соблюдению трудового законодательства — рабочий день несовершеннолетних строго регламентирован, оплата труда производится в полном объеме, а все виды деятельности соответствуют возрасту и возможностям подростков»,— отметил глава города.

Василий Хитрых