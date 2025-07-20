Футболисты «Сибири» сыграли вничью с «Динамо-2» в первом матче в группе «Золото»

«Сибирь» провела первый матч в группе «Золото» Второй лиги. Новосибирские футболисты сыграли на своем поле с московским «Динамо-2».

В первом тайме новосибирцы пропустили контратаку гостей, и Глеб Мирошниченко, выйдя один на один с голкипером, открыл счет. Сравнял его на 73-й минуте Билал Билалов. Он точно пробил пенальти после того, как в штрафной площади динамовцев сбили Александра Елисеева. Итоговый счет — 1:1.

«Два разных тайма от нас. Первый — как-то бесхарактерно вышли, без агрессии, пропустили мяч, и только после этого какая-то агрессия от нас пошла»,— сказал Билал Билалов в интервью Telegram-каналу «Сибири». Ранее он выступал за ульяновскую «Волгу», а в новосибирский клуб перешел этим летом.

Валерий Лавский