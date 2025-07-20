В Анапе из горящего реабилитационного центра эвакуированы 25 человек

Пожар вспыхнул в реабилитационном центре для наркозависимых в пригороде Анапы, из здания были эвакуированы 25 человек, сообщает Главное управление МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Краснодарского края Фото: МЧС Краснодарского края

Сообщение о пожаре в реабилитационном центре в станице Анапской поступило на пульт пожарно-спасательного гарнизона в 14:39. На кадрах, опубликованных местными пабликами, видно, что огнем охвачена крыша двухэтажного здания, расположенного в частном секторе.

В 15:45 пожар был локализован на площади 200 кв. м. К тушению пожара были привлечены 11 человек личного состава и 4 единицы техники от МЧС России, сообщает спасательная служба. Пожар был полностью ликвидирован в 16.36, никто не пострадал.

Анна Перова, Краснодар