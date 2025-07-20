Путин: России грозит утрата суверенитета при покупке всего за нефть и газ

Россия может утратить свою конкурентоспособность и суверенитет, если ее единственными экспортными товарами будут нефть и газ. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Если мы будем все покупать за нефть и газ, а сейчас ситуация, когда нам и нефть и газ пытаются отрубить, то тогда Россия просто утратит свою конкурентоспособность, а за ней суверенитет»,— сказал господин Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Так он прокомментировал утверждение, что России стоит отказаться от производства автомобилей. По мнению президента, стране необходима технологическая независимость, чтобы оставаться конкурентоспособной на мировой арене.

По предварительной оценке Минфина, по итогам первого квартала этого года нефтегазовые доходы России составили 2,64 трлн руб. Это на 9,8% меньше показателей аналогичного периода 2024 года. Принятый на этой неделе 18-ый пакет санкций Евросоюза снизил потолок цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель.

Подробнее о новом пакете санкций — в материале «Ценовой потолок поплыл».