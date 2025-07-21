Плот «Медузы» доплыл до Зальцбурга

В Зальцбурге открылся летний фестиваль — один из крупнейших и важнейших музыкально-театральных форумов в мире. В первый вечер прозвучала оратория Ганса Вернера Генце «Плот "Медузы"» в исполнении Симфонического оркестра Венского радио под управлением Инго Метцмахера. Рассказывает Алексей Мокроусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во всех смыслах большая партитура Ганса Вернера Генце задала тон фестивальным событиям летнего Зальцбурга

Фото: Marco Borrelli / SF Во всех смыслах большая партитура Ганса Вернера Генце задала тон фестивальным событиям летнего Зальцбурга

Фото: Marco Borrelli / SF

Чего только не попадает в программу Зальцбургского фестиваля, но, кажется, прежде в ней не было тирольских и баварских танцев, когда мужчины в кожаных шортах отстукивают ритм всеми частями тела да поют при этом йодли. Впрочем, танцы вошли не в официальную часть фестиваля, но в программу открытия.

Праздник по случаю открытия длится три дня, проходит по всему городу и объединяет почти 80 событий, от экскурсий по выставкам до полноценных концертов и даже открытых предпремьерных репетиций. Количественно это лишь вдвое меньше программы самого фестиваля — там 174 представления (оперы, драматические спектакли и концерты) плюс отдельно 37 событий для молодежи. В дни открытия детские воркшопы соседствуют с мастер-классом для органистов, вечера танцев — с перформансами, где задействованы костюмы из исторической коллекции фестивальных мастерских. Знаменитые актеры, участвующие в спектакле «Имярек», продают мороженое в пользу благотворительных фондов.

Остальные события бесплатны для публики, хотя порой нужна регистрация — в этом году раздали больше 11 тыс. билетов.

Собственно фестиваль традиционно открывается большой концертной программой, названной по-французски, «Ouverture spirituelle», «Духовная увертюра». Основная часть фестиваля после этой увертюры стартует лишь 26 июля, и на мероприятии по этому поводу к зальцбургской публике обратится американо-польский историк Энн Эпплбаум; девиз фестиваля в этом году — «Фатум». В программе, как обычно, много российских имен: Дмитрий Черняков, Теодор Курентзис и Кирилл Серебренников соседствуют с Леонидом Андреевым, Владимиром Сорокиным (обещаны спектакли по их прозе), Чеховым (опера Петера Этвёша по «Трем сестрам»). А также пианистами: к привычному набору Соколов—Трифонов—Володось—Левит—Кисин (Евгений Кисин признан в РФ иностранным агентом) добавились имена Юлианны Авдеевой и Александра Малофеева.

А на первом концерте прозвучала оратория «Плот "Медузы"» — классика послевоенной немецкой музыки Ганса Вернера Генце (1926–2012). Классиками, как известно, не рождаются, а в современном искусстве вообще становятся после скандала. «Плот "Медузы"» и стал таким скандалом в биографии Генце.

На гамбургской премьере 1968 года солировал полицейский спецназ, причем он вошел в зал еще до того, как солисты и дирижер — за пульт собирался встать сам композитор — появились на сцене.

Виной всему были студенческие волнения в Европе. Новый опус Генце писал по заказу оркестра Северогерманского радио. Протестовавшие перед началом концерта студенты возмущались скорее буржуазной публикой, чем композитором. Конечно, автор был знаменит критическими высказываниями в адрес капитализма, но, по сути, он лишь стремился приблизить музыку к массам. На сцене, правда, красовались портрет кубинского революционера Че Гевары и красное знамя, но повод ли это для полицейского вторжения как пролога? Сам Генце вспоминал, что обстановка в целом была накаленной и его товарищ по Итальянской компартии (живший вблизи Рима Генце в ней состоял) Пьер Паоло Пазолини в те дни резко критиковал участвовавших в волнениях студентов как «буржуйских сынков»: дескать, только рабочие могут полноценно выступать с действенной критикой власти.

Генце определил «Плот "Медузы"», играя старинными жанровыми терминами, как «oratorio volgare e militare», то есть оратория для простого народа и милитаризованная, военная. Она создавалась по мотивам картины Теодора Жерико «Плот "Медузы"», которая считается критикой режима Реставрации во Франции, но рассказывает о кораблекрушении в Атлантическом океане.

2 июля 1816 года фрегат «Медуза» разбился о риф. Как и позднее на «Титанике», шлюпок хватило далеко не на всех — на капитана, его друзей, родственников и высших офицеров.

Для пассажиров классом пониже сколотили огромный плот, куда вместилось 149 человек. Исполняющий «пассажирскую партию» «Хор живых» стоит сначала справа, перед ним — главное действующее лицо оперы, мулат Жан-Шарль (впечатлил баритон Георг Нигль): на основе его дневников Эрнст Шнабель создал либретто, дополнив его фрагментами «Божественной комедии» Данте. Постепенно большинство перемещается в «Хор умирающих», а затем и влево, где поет Смерть (сопрано Катрин Зуковски),— так образуется «Хор мертвых». Вблизи дирижера — Харон (чтец Удо Замель поначалу так волновался, что слегка сбился, но затем набрал форму и едва не запел свой текст). Симфоническим оркестром Венского радио дирижировал Инго Метцмахер, знаток творчества Генце.

Сложнейшая задача, поставленная композитором,— огромный хор.

Ради оратории в Зальцбурге объединили хоры Баварского и Западногерманского радио. Помимо вокальных перед хористами стояли и задачи логистические — перемещаться по оказавшейся вдруг тесной сцене Скального манежа оказалось непросто, а в либретто эти перемещения записаны строго. В конце концов справа, среди «живых», осталось всего 27 человек, но и их количество вскоре упало до 15. В жизни более сильные просто выкинули за борт более слабых, до этого, судя по всему, они же занимались каннибализмом.

В 1968-м премьера в итоге прошла по радио — там прозвучала запись генеральной репетиции. Вскоре Генце поехал на Кубу, взяв с собой пленку с «Плотом», чем опять раззадорил оппонентов. Но дело его оказалось правым: один из самых дорогих фестивалей мира со спонсорами из сегмента «люкс» открылся сейчас ораторией, полной скрытой критики в адрес по крайней мере партера.

Алексей Мокроусов