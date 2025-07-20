В Копейске завели дело после падения мальчика с качели

По поручению руководителя СУ СКР по Челябинской области Алексея Колбасина в следственном отделе по Копейску возбудили дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан) после падения восьмилетнего мальчика с неисправной качели, сообщает пресс-служба госоргана.

По информации управления СКР, в поселке Кадровик ребенок упал с качелей на детской площадке и получил травмы. Его обследовали медицинские работники, жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

Следователи устанавливают обстоятельства, причины и условия произошедшего. Также дадут правовую оценку действия лиц, ответственных за содержание качели.

Виталина Ярховска