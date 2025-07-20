Ашинца отправили в СИЗО за удар кувалдой по мемориалу

Следственный отдел по Аше СУ СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, ударившего кувалдой воинский мемориал (п. «а» ч. 2 с. 243.4 УК РФ). Его отправили в СИЗО, сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в ночь на 18 июля ашинец в балаклаве и темной одежде на Аллее славы в парке культуры и отдыха имени Пилютова ударил кувалдой по медиаэкрану, увековечивающему память погибших во время специальной военной операции. После этого он скрылся в другом регионе. Ущерб имуществу муниципального бюджетного учреждения «Районный дом культуры "Металлург"» составил 500 тыс. руб.

Выяснилось, что местный житель переписывался с неизвестным ему лицом, действовавшим в интересах Украины. Во время общения у них возник совместный преступный умысел. Свои действия ашинец фиксировал на камеру.

Виталина Ярховска