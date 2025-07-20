МЧС отменило угрозу цунами на Камчатке

Угроза цунами, объявленная ранее на северных Курилах, официально отменена. Об этом сообщило ГУ МЧС по Камчатскому краю. Сообщение об отмене тревоги было опубликовано в Telegram-канале ведомства в 12:47 мск.

Ранее угроза цунами возникла после мощного землетрясения магнитудой 7,6, произошедшего в воскресенье у побережья Камчатки. Спасатели предупреждали о возможности прихода волн к островам Парамушир и Шумшу в Северо-Курильском районе. Жителям прибрежных районов советовали подняться на возвышенность или отойти от береговой линии. В Камчатском крае зафиксировали серию землетрясений с магнитудами от 5,3 до 7,6 баллов.